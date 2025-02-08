Отец бил ремнем и палкой дочь в Калининградской области

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В период с 2024 по 2025 год в городе Советске Калининградской области отец девочки 2011 года рождения регулярно бил ее, в том числе палкой, ремнем и электрическим шнуром. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще в январе 2025 года мужчина срезал дочке ногтевые пластины. Для этого он использовал пассатижи.

Открыто уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса России — «Истязание». Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нелегалы пытали дочь раскаленными предметами.