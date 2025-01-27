В Подмосковье нелегалы пытали дочь раскаленными предметами

В подмосковной Лобне задержали женщину, которую подозревают в истязании дочери. Правоохранители считают, что женщина и ее супруг-иностранец систематически избивали свою 12-летнюю дочь и причиняли ей ожоги раскаленными предметами, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Истязания происходили с января 2024 года. Родители систематически издевались над дочерью — били школьницу, а также прижигали различные части тела раскаленными металлическими предметами. Девочка получала множественные ожоги и травмы.

После того, как ситуацией заинтересовались силовики, выяснилось, что семья подозреваемых живет в России нелегально. Изначально по уголовному делу по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) привлекли только мужа женщины, но теперь и она получила статус подозреваемой. Правоохранители также начали проверку по статье 322.1 (организация незаконной миграции) и 293 УК РФ (халатность).

Женщина и ее супруг задержаны. Следствие ходатайствует об аресте отца пострадавшей девочки.