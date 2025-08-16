Малков назвал суммы выплат семьям погибших и пострадавших на заводе «Эластик»

Региональные власти приняли решение о выплате материальной помощи пострадавшим и семьям погибших сотрудников на заводе «Эластик». Родственники жертв мощного взрыва получат компенсации более 1,5 млн рублей, об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале .

По словам Малкова, родственники погибших при взрыве на предприятии «Эластик» получат более полутора миллионов рублей. Пострадавшим будут выплачены суммы до 627 тысяч рублей в соответствии с тяжестью полученных травм.

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. 1 567 500 рублей семьям погибших. От 313 500 до 627 000 рублей пострадавшим, в зависимости от причиненного вреда здоровью», — говорится в сообщении Малкова.

Также по решению властей 19 августа в Рязанской области объявлено днем траура. По информации Минздрава РФ, в настоящее время медики прилагают все усилия для спасения четырех человек, находящихся в критическом состоянии после взрыва.

Ранее сообщалось, что взрыв на «Эластике» прогремел 15 августа. Предполагается, что это случилось из-за детонации боеприпаса. В результате происшествия погибли 11 человек. Еще 130 получили травмы различной степени тяжести.