Под завалами завода «Эластик» в Рязанской области могут быть еще 11 человек

сегодня в 09:59

Под Рязанью число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» выросло до 130

Всю ночь 16 августа сотрудники МЧС РФ продолжали работать на месте взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области. Предполагается, что под обломками могут находиться еще 11 человек, которых продолжают искать, об этом сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, в результате взрыва на «Эластике» погибли 11 человек. Еще 11 человек ищут под завалами.

Травмы различной степени тяжести в результате взрыва получили 130 человек, 29 из них были госпитализированы в больницу. Пострадавшие в том числе обратились за психологической помощью.

По факту происшествия в Рязанской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства случившегося. За ходом расследования следит прокуратура.

Ранее сообщалось, что взрыв на «Эластике» прогремел 15 августа. Предполагается, что это случилось из-за детонации боеприпаса.