112: взрыв мог произойти на заводе под Рязанью из-за детонации боеприпаса

На заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, предварительно, сдетонировал боеприпас, что привело к взрыву, сообщает «112» .

Взрыв прогремел в пороховом цеху предприятия около 10:00 в пятницу, затем там произошел пожар. По предварительным данным, погибли пять человек.

Еще 70 человек получили травмы. Пять сотрудников находятся в тяжелом состоянии. Сейчас медики осматривают еще 48 человек. Всего из здания было эвакуировано более 100 человек.

Однако не менее 20 сотрудников находятся под завалами. Добраться до них сложно. В результате происшествия сам цех был полностью разрушен. Также сообщалось, что взрыв мог произойти из-за нарушений техники безопасности.

На месте работают спасатели. По данным МЧС РФ, создан оперативный штаб. В тушении пожара задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники.