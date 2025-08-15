сегодня в 12:38

Пять человек погибли при взрыве пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области

В результате взрыва пороха на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли пять человек, сообщает Baza .

Количество пострадавших при взрыве, по предварительным данным, увеличилось до 20 человек, как пишет РИА Новости.

С завода эвакуировали более 100 сотрудников. При этом под завалами все еще находятся люди. Спасателям тяжело добраться до них.

Взрыв прогремел в пороховом цеху предприятия 15 августа. Там начался пожар. По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пороховой цех был полностью уничтожен.

Завод «Эластик» находится в пгт. Лесной Шиловского района Рязанской области. В 2021 году на предприятии также произошел взрыв, тогда погибли 17 человек.