сегодня в 23:57

Мальчик умер после падения с качелей на детской площадке Нальчика

В Нальчике 10-летний мальчик умер после падения с качелей на детской площадке, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагический случай произошел 5 марта на детской площадке в сквере «Ореховая Роща» в городе Нальчике. Ребенок качался со своим сверстником на качелях. Мальчик упал под качели и получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

