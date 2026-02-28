Тракторист случайно убил исчезнувшего в Подольске 11-летнего мальчика

Ребенок погиб в Подольске во время игры в сугробе

В последний раз мальчика заметили с приятелями около школы — парни ездили на ледянке. Затем все пошли домой, однако мальчик не вернулся.

Волонтеры и сотрудники полиции организовали поиски. Мальчика начали искать 27 февраля в 22:00. 28 февраля стало известно, что он погиб.

По данным Mash, после просмотра уличных камер видеонаблюдения стало известно, что днем 27 февраля подросток вырыл тоннель в горе снега и забрался туда. Рядом проезжал трактор, который засыпал тоннель снегом. Парень не смог вылезти наружу и задохнулся.

Мужчину, сидевшего за рулем трактора, нашли. Он заявил, что не видел мальчика.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.