Тракторист случайно убил исчезнувшего в Подольске 11-летнего мальчика
Фото - © РИА Новости
11-летнего мальчика из Подольска, который пропал вечером 27 февраля, нашли погибшим. Согласно предварительной информации, подростка завалило снегом, сообщает «112».
В последний раз мальчика заметили с приятелями около школы — парни ездили на ледянке. Затем все пошли домой, однако мальчик не вернулся.
Волонтеры и сотрудники полиции организовали поиски. Мальчика начали искать 27 февраля в 22:00. 28 февраля стало известно, что он погиб.
По данным Mash, после просмотра уличных камер видеонаблюдения стало известно, что днем 27 февраля подросток вырыл тоннель в горе снега и забрался туда. Рядом проезжал трактор, который засыпал тоннель снегом. Парень не смог вылезти наружу и задохнулся.
Мужчину, сидевшего за рулем трактора, нашли. Он заявил, что не видел мальчика.
