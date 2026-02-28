В подмосковном Подольске исчез 11-летний мальчик
Фото - © Медиасток.рф
В Подольске Московской области вечером 27 февраля исчез 11-мальчик. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Мальчика ищут уже почти день. В работах задействованы как сотрудники полиции, так и волонтеры.
В последний раз Максима Ч. видели с приятелями. Парень отправился на прогулку и находился неподалеку от дома. Он ездил с приятелями на ледянке.
После 19:00 дети начали расходиться. Максим домой не пришел.
Его начали разыскивать 27 февраля в 22:00. Пока местоположение молодого человека определить не удалось.
