В подмосковном Подольске исчез 11-летний мальчик

В Подольске Московской области вечером 27 февраля исчез 11-мальчик. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Мальчика ищут уже почти день. В работах задействованы как сотрудники полиции, так и волонтеры.

В последний раз Максима Ч. видели с приятелями. Парень отправился на прогулку и находился неподалеку от дома. Он ездил с приятелями на ледянке.

После 19:00 дети начали расходиться. Максим домой не пришел.

Его начали разыскивать 27 февраля в 22:00. Пока местоположение молодого человека определить не удалось.

