МАК установил обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье

«В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что на 6-й минуте полета на скорости 320 узлов воздушное судно перешло на снижение и затем вошло в пикирование. Экипаж SSJ-100 пытался остановить снижение с помощью рукояти управления, но безуспешно.

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля в подмосковной Коломне. Он совершал тестовый полет, направляясь после ремонта с завода в Луховицах в столичный аэропорт Внуково. В результате трагедии погибли трое членов экипажа. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.