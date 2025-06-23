Льва, растерзавшего главу сафари-парка «Тайган», усыплять не будут

Нападение львов на Зубкова произошло днем 22 июня. Предварительно, у пострадавшего диагностировали ранения головы, легких и травмы шеи. По последней информации, медики смогли стабилизировать его состояние. Директора спасла пресс-секретарь Татьяна Алексагина, которая прогнала хищника с помощью ведра и веника.

В крымском Росприроднадзоре рассказали, что по регламенту сотрудникам запрещается находиться в вольере в одиночку. Поэтому неосторожность директора не является поводом, что усыплять льва, который повел себя как заложено природой.

Сам Зубков лежит в больнице, он пришел в сознание. Пациента медики сейчас готовят к транспортировке в Симферополь, ее проведут с помощью санитарной авиации.