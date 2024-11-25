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LRT: погиб пилот упавшего на дом в Вильнюсе грузового самолета

Умер пилот грузового самолета международного логистического гиганта DHL, который упал на дом в Вильнюсе и загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление национального радио Литвы LRT.

Грузовой самолет компании DHL направлялся в Вильнюс из немецкого Лейпцига. На борту были два пилота и два работника логистической фирмы.

Самолет приземлился на двухэтажный дом, после чего загорелся. Спасатели провели эвакуацию 12 человек.

Воздушное судно компании DHL упало на жилой дом примерно в 08:10 по московскому времени.