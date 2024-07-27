Липецкий губернатор предупредил о воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим угрозы БПЛА и воздушной опасности ввели в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Угроза атаки БПЛА на территории Добровского МО!.. На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности». — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее режим опасности атаки БПЛА вводился в Курской, Белгородской и Воронежской областях.
В Курской области ПВО сбила шесть украинских беспилотников, в Брянской области — 21 дрон.
Обошлось без пострадавших и разрушений.