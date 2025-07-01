С 1 июля 2025 года датские девушки призываются в армию наравне с мужчинами

Дания стала одной из первых стран НАТО, полностью уравнявшей женщин и мужчин в воинской обязанности, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно новому закону, вступившему в силу 1 июля, все совершеннолетние девушки теперь должны регистрироваться для оценки пригодности к службе, как это ранее делали только юноши.

До реформы лишь 24% новобранцев составляли женщины-добровольцы.

«Современные геополитические реалии требуют максимальной мобилизации ресурсов», — пояснила военнослужащая Датской королевской лейб-гвардии.

Дания присоединилась к Норвегии и Швеции, где подобные гендерно-нейтральные призывные системы действуют с 2013 и 2017 годов соответственно. Реформа отражает растущую тенденцию среди стран Северной Европы усиливать обороноспособность на фоне обострения международной напряженности.

Военные эксперты отмечают, что нововведение позволит Дании увеличить контингент подготовленных резервистов на 30-40%. При этом сохраняются альтернативные варианты службы в гражданском секторе для тех, кто по этическим или медицинским причинам не может носить оружие.