Брянская область отбила массированный налет ВСУ
Система ПВО сбила 21 украинский беспилотник над Брянской областью
Система ПВО сбила 21 украинский беспилотник над Брянской областью вечером в пятницу, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40… средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области», — указано в Telegram-канале ведомства.
Ранее о сбитых дронах сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.