Брянская область отбила массированный налет ВСУ

Система ПВО сбила 21 украинский беспилотник над Брянской областью вечером в пятницу, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«26 июля в интервале времени с 21.00 до 23.40… средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БпЛА над территорией Брянской области», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ранее о сбитых дронах сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.