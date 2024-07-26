ВСУ осуществили массированный налет на Брянскую область

сегодня в 23:29

«В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее над Брянской областью сбили два беспилотника.

Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.