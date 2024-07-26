ВСУ осуществили массированный налет на Брянскую область
ПВО сбила 12 беспилотников ВСУ над Брянской областью
Система ПВО сбила сразу 12 беспилотников ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожены еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее над Брянской областью сбили два беспилотника.
Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.