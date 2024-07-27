«Сложная ночь»: курский ио губернатора рассказал о работе ПВО

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Курской областью

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщил ио губернатора Алексей Смирнов.

«Очень сложная ночь… Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее опасность атаки БПЛА объявляли в Курской, Белгородской, Воронежской областях.

В Брянской области силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ.