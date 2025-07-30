сегодня в 11:34

Лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински объявили в федеральный розыск

МВД РФ объявило в розыск лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Его ищут по уголовной статье, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Причина, по которой Шыхлински объявили в розыск, неизвестна.

Главу азербайджанской диаспоры на Урале задержали 1 июля у ТЦ «Баку Плаза». Он ехал в черном Mercedes-Benz G-класса.

Шыхлински допрашивали по уголовному делу о ряде убийств, которые были совершены в начале 2000-х годов. Затем его освободили.