Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отпустили после допроса

РБК: Шихлински отпустили после допроса по делу о резонансных убийствах

Шахин Шыхлински, возглавляющий азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге, был освобожден после допроса по уголовному делу о серии убийств, совершенных в начале 2000-х, сообщает РБК .

Как сообщил его сын Мутвалы Шихлински, отца вызвали в качестве свидетеля в деле против братьев Сафаровых, подозреваемых в организации преступного сообщества.

Задержание Шыхлински 1 июля сопровождалось конфликтом — его сын, управляя внедорожником Mercedes-Benz G-класса, сбил сотрудника ФСБ, пытаясь скрыться от оперативников. В результате инцидента силовик получил ушиб головы. Несмотря на это, следственные органы пока рассматривают главу диаспоры только как свидетеля, а не подозреваемого.

Это дело развивается на фоне обострения межэтнической напряженности в регионе после гибели двух задержанных азербайджанцев в ходе следственных действий.