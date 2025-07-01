Весь «Гелик» разнесли: глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга жестко задержан

Задержание произошло во вторник у ТЦ «Баку Плаза». На опубликованных кадрах видно, как силовики окружают черный «Гелендваген» и требуют мужчин выйти из машины. После этого сотрудники ФСБ начинают бить стекла, а водитель сдает назад и врезается в легковушку. Затем мужчины открывают двери, силовики достают их из авто и кладут «лицом в асфальт».

Шыхлински был задержан вместе с сыном, однако позже его отпустили. Шахин-старший же до сих пор задержан. По словам Мутвалы Шыхлински, отца отправили на допрос к следователям в статусе свидетеля.

Шыхлински-старшего уже допрашивали несколько дней назад в ходе массовых рейдов в Екатеринбурге. Уроженца Азербайджана рассматривали в качестве возможного «выгодоприобретателя» в деле об убийстве бизнесмена Юниса Пашаева, которого зарезали на улице в 2001 году.

Ранее в Воронеже группа спецназа нагрянула домой к российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Юсифу Халилову. Предприниматель является владельцем ресторана «Ярды Superbar» и совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка.