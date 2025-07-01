В Воронеже спецназ нагрянул домой к азербайджанскому бизнесмену Юсифу Халилову

На опубликованных кадрах видно, как силовики перелезают через забор частного дома с помощью лестницы, а затем стучатся в дверь. После этого спецназовцы кладут «лицом в пол» открывшего дверь бизнесмена и проверяют, кто еще находится в доме.

Халилов является владельцем ресторана «Ярды Superbar», а также, по данным СМИ, совладельцем крупного в городе Алексеевского рынка.

Азербайджанские СМИ сообщают о задержании воронежского предпринимателя, однако в настоящее время официальной информации о задержании Халилова нет.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова при массовых задержаниях представителей диаспоры в ходе рейда в Екатеринбурге.