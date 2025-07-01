В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за смерти граждан в России

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова при задержании представителей диаспоры в ходе рейда в Екатеринбурге, сообщает РБК .

Согласно данным Генпрокуратуры республики, Гусейн Сафаров скончался в результате «посттравматического и постгеморрогического шока», а его брат — от «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм». Погибшие получили травмы якобы при задержании.

Дело возбуждено по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.9 (умышленное убийство двух или более человек, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана запросит правовую помощь у других стран. Будет организовано сотрудничество для расследования и наказания виновных.

27 июня российские следователи сообщили о задержании в Екатеринбурге 6 участников преступной группы по делу об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. После задержания стало известно о смерти подозреваемых Зиеддина и Гусейна Сафаровых.

Официальная версия следствия гласит, что смерть братьев наступила в результате острой коронарной недостаточности. Все это привело к конфликту между Россией и Азербайджаном.

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