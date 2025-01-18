Лидер чеховской ОПГ Николай Павлинов умер в Подмосковье

В городском округе Чехов скончался известный предприниматель и экс-совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов, которого считали лидером местной ОПГ, сообщает РБК .

Бизнесмен умер в пятницу, 17 января. Несколько дней назад Павлинов пережил клиническую смерть, а затем впал в кому в одной из подмосковных больниц.

В январе 2021 года Серпуховский городской суд приговорил Павлинова к 17 годам тюремного заключения в колонии строгого режима за создание преступной группировки и хищение земель Минобороны РФ, Росавтодора и лесного хозяйства.

В 2023 году предприниматель вышел на свободу по УДО в связи с наличием большого числа различных заболеваний.

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