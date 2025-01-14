В Подмосковье задержали племянника «вора в законе № 1» Шакро Молодого

Виталика Калашова задержали прошедшей ночью в доме на улице Фадеева. Парень скрывался от правоохранительных органов с конца прошлого года и был объявлен в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство. Ему грозит до 11 лет тюрьмы.

В конце марта прошлого года Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Решение об УДО было принято из-за проблем со зрением у заключенного. Законник был приговорен к 9 годам 10 месяцам, но отсидел лишь около 6 лет.

Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов.