В Подмосковье задержали племянника «вора в законе № 1» Шакро Молодого
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В подмосковной Балашихе задержали 22-летнего племянника известного криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой, сообщает SHOT.
Виталика Калашова задержали прошедшей ночью в доме на улице Фадеева. Парень скрывался от правоохранительных органов с конца прошлого года и был объявлен в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство. Ему грозит до 11 лет тюрьмы.
В конце марта прошлого года Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Решение об УДО было принято из-за проблем со зрением у заключенного. Законник был приговорен к 9 годам 10 месяцам, но отсидел лишь около 6 лет.
Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России с начала 90-х годов.