В Москве племянника Шакро Молодого посадили в СИЗО на 2 месяца

Московский суд избрал для племянника известного криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой, Виталика Калашова, меру пресечения в виде заключения на 2 месяца, сообщает Mash .

Ближайшие два месяца Калашов-младший проведет в СИЗО, пока в отношении него расследуется уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным следствия, 30 декабря 2024 года в одном из магазинов на Неглинной улице 22-летний племянник Шакро Молодого поссорился с 35-летним мужчиной. После словесной перепалки между оппонентами завязалась драка, в ходе которой Калашов-младший схватился за нож и ударил им потерпевшего несколько раз.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся. Он прятался от стражей порядка в подмосковной Балашихе, но все равно оказался задержан. Теперь ему грозит тюремный срок от 6 до 11 лет.