Летевший из Самары Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
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Пассажирский самолет Airbus А320, который летел из Самары, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В 14.24 самолет сел в штатном режиме.
По предварительным данным, аварийную посадку самолет совершил после возникших подозрений на разрушение пневматики шасси.
Ранее 200 пассажиров турецкой авиакомпании A-Jet почти сутки не могли вылететь в Турцию из Внуково. В авиакомпании причины задержки не объяснили.