сегодня в 15:17

Летевший из Самары Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А320, который летел из Самары, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В 14.24 самолет сел в штатном режиме.

По предварительным данным, аварийную посадку самолет совершил после возникших подозрений на разрушение пневматики шасси.

Ранее 200 пассажиров турецкой авиакомпании A-Jet почти сутки не могли вылететь в Турцию из Внуково. В авиакомпании причины задержки не объяснили.