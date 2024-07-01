Россияне почти сутки не могут вылететь в Турцию из Внуково

Российские туристы уже почти сутки не могут улететь на отдых в Турцию из московского аэропорта Внуково, сообщает SHOT .

Порядка 200 пассажиров рейса Москва — Анталья турецкой авиакомпании A-Jet должны отправиться в долгожданный отпуск еще вчера. Однако сначала их вылет задержали на три часа, позднее — на пять, а затем — на 14 часов.

По последним данным, борт должен будет вылететь сегодня в 14:00, хотя изначально планировался в 13:40 воскресенья.

По словам пассажиров, часть из них поселили в гостиницу, другие же смогли уехать домой. При этом туристы крайне недовольны из-за того, что у них сгорают дни отпуска и деньги за проживание в турецких отелях.

В авиакомпании причины задержки не объяснили. В настоящий момент обратный рейс летит в сторону Москвы.