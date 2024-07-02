Airbus A320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево Происшествия сегодня в 14:33 Фото - © aeroprints.com

Пассажирский самолет Airbus A320, летящий из Самары, готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, причиной нештатной ситуации на борту могло стать возможное разрушение пневматики шасси. Подробности инцидента в настоящий момент выясняются. Ранее СМИ сообщали, что аэропорт Антальи не справляется с нагрузкой и массово задерживает заграничные рейсы. Рейсы из Антальи в Россию также выполняются с большой задержкой.