В Анталье массово задерживают вылеты в Россию

Аэропорт Антальи не справляется с нагрузкой и массово задерживает заграничные рейсы, сообщает РБК .

Рейсы из Антальи в Россию также выполняются с большой задержкой. Самолет в Сочи собираются отправить с опозданием на 3,5 часа, в Домодедово — почти 5 часов.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров Майя Ломидзе рассказала, что турецкий аэропорт и до этого с трудом справлялся с потоком пассажиров, а с началом туристического сезона сложностей стало все больше.

Она добавила, что массово задерживаются не только российские рейсы, но и международные.

Ранее 200 пассажиров не могли вылететь из Антальи в Москву. Рейс задержали из-за дополнительного досмотра и дозаправки.