Задержанный в Анталье на более чем пять часов самолет вылетел в Москву

Авиакомпания Azur Air сообщила, что после дополнительной проверки рейс ZF-1002 Анталья — Москва вылетел в пункт назначения, самолет взлетел в 12:37 по московскому времени, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Изначально самолет должен был вылететь в российскую столицу около 7:00 по Москве, но не смог взлететь. По словам пассажиров, самолет вернули на стоянку и начали проверять. При этом кондиционеры не работали, а из салона никого не выпускали. Порядка 200 человек мучились от жары и духоты на борту судна.

«Рейс ZF-1002 Анталья — Внуково вылетел из международного аэропорта Антальи в 12:37 по местному времени (совпадает с московским). После выруливания самолета на точку запуска экипаж принял решение вернуться на стоянку для проведения дополнительного осмотра воздушного судна. В ходе подготовки к вылету потребовалась дополнительная заправка воздушного судна топливом, после чего самолет был готов к полету», — прокомментировали ситуацию в Azur Air.

Представитель компании пояснил, что по запросу пассажиров предоставлялись прохладительные напитки. Авиаперевозчик извинился за возникшие трудности.

Ранее в Москве во Внуково пьяный пассажир распахнул дверь у самолета при заходе на посадку. Жертв удалось избежать, воздушное судно успешно приземлилось.