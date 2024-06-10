Пьяный пассажир открыл дверь самолета при заходе на посадку в аэропорту Москвы

Пьяный мужчина распахнул дверь аварийного выхода у самолета, заходившего на посадку в столичном аэропорту Внуково, сообщает Mash .

Рейс следовал по маршруту Сургут — Москва. Когда самолет уже начал приземляться, мужчина решил, что ему очень жарко, поэтому надо побыстрее выйти наружу.

В результате ЧП пострадавших нет. Хулиган был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлена его личность — это вахтовик Николай З. из Краснодарского края.

Сам мужчина пояснил, что перед полетом выпил несколько литров пива, а потом крепко уснул. Проснувшись, он не сразу понял, что происходит вокруг, поэтому дернул ручку, а дверь взяла и открылась.