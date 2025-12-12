Летели с 16 этажа: котов выбросили из окна ЖК в Подмосковье
Двух котов выбросили с 16 этажа ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове
Фото - © wirestock/Freepik.com
В Сети распространяются фотографии трупов двух котов. Животных выбросили с 16 этажа ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Черный и серый коты погибли. Жильцы вызвали полицию. Кто и зачем убил животных, выясняется.
Также известно, что в Подмосковье орудуют догхантеры. В октябре была зафиксирована серия отравлений собак. Два питомца скончались.
В декабре десятки собак отравились ядом в пгт Путилково, двое погибли в Красногорске, а в округе Пушкинский двух животных расстреляли, хотя они гуляли с хозяином.
