Летели с 16 этажа: котов выбросили из окна ЖК в Подмосковье

сегодня в 12:14

Двух котов выбросили с 16 этажа ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове

В Сети распространяются фотографии трупов двух котов. Животных выбросили с 16 этажа ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Черный и серый коты погибли. Жильцы вызвали полицию. Кто и зачем убил животных, выясняется.

Также известно, что в Подмосковье орудуют догхантеры. В октябре была зафиксирована серия отравлений собак. Два питомца скончались.

В декабре десятки собак отравились ядом в пгт Путилково, двое погибли в Красногорске, а в округе Пушкинский двух животных расстреляли, хотя они гуляли с хозяином.

