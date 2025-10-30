Бессердечные твари: десятки собак отравили догхантеры в Подмосковье

Предварительно известно, что в Красногорске отмечена вспышка отравлений среди собак. Наибольшее число случаев зафиксировано в районе Путилково. Ветеринарные врачи сообщают о поступлении в клиники множества собак с признаками острого отравления, симптомы у всех животных идентичны. К несчастью, двух собак не удалось спасти.

Местные жители пытаются выявить лиц, распространяющих отравляющие вещества. На записи камеры видеонаблюдения зафиксирован человек, рассыпающий некое белое вещество на газон в Путилково. Предполагается, что злоумышленники используют изониазид, лекарство, применяемое для лечения туберкулеза у людей.

Ветеринар Екатерина Чистова пояснила, что данный препарат нарушает усвоение витамина B6, что приводит к поражению центральной нервной системы у собак. В случае несвоевременного обращения за медицинской помощью животное может умереть.

По словам местных жителей, власти не принимают мер для решения проблемы. Владельцы собак призывают друг друга к повышенной бдительности и рекомендуют выгуливать питомцев в намордниках.

