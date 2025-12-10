Отравили и расстреляли десятки собак: догхантеры орудуют в Подмосковье

В Московской области активировались догхантеры. Десятки собак отравились ядом в пгт Путилково, двое погибли в Красногорске, а в Пушкинском городском округе двух животных расстреляли, хотя они гуляли с хозяином, сообщает газета «Известия» .

При этом только два дела из 100 в отношении догхантеров все же доходят до суда, реальные сроки дают только в 10% подобных случаев.

Особенный резонанс вызвал случай в поселке Софрино Пушкинского городского округа. Мужчина гулял с двумя собаками, когда поссорился с неизвестным. Позже его избили, а животных расстреляли в лесополосе. Полиция задержала стрелков, но вскоре отпустила.

В Звенигороде догхантеры выманили собаку со щенками из укрытия с помощью взрывчатки, а затем расстреляли. Одного из них зоозащитникам удалось поймать. Им оказался бывший ветеринар, который занимался незаконным отловом.

