Летчики-испытатели не обязаны были совершать облет упавшего под Коломной SSJ-100

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, что обязательный облет с привлечением к нему летчиков-испытателей после ремонта самолета Sukhoi Superjet 100 не требовался, сообщает ТАСС .

Ранее знакомые с ситуацией источники заявляли, что рухнувший под Коломной SSJ-100 не совершал облет после ремонта. По их мнению, борт должен был пройти эту обязательную процедуру, чтобы летчики-испытатели выявили наличие технических неисправностей.

Однако в ОАК уточнили, что привлечение таких специалистов после каждого техобслуживания лайнера не требуется, так как это штатная процедура. Она не предполагает конструкционных переделок, после которых самолет становится экспериментальным.

По словам представителей корпорации, разбившийся под Коломной самолет SSJ-100 перегонял обычный экипаж, так как присутствия летчиков-испытателей после техобслуживания борта не требовалось. А сам полет рухнувшего воздушного судна, осуществляемый штатными летчиками, носил тестовый характер.