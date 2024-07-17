Рухнувший под Коломной SSJ-100 не совершал обязательный облет после ремонта

Разбившийся в Подмосковье лайнер Sukhoi Superjet 100, по предварительным данным, не совершал обязательный облет после ремонта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных кругах.

Процедура облета является обязательной после завершения технического обслуживания на заводе — этого требует регламент. По данным источников, Sukhoi Superjet 100 ее не проходил. До ремонта он совершал полет 3 мая 2024 года, а затем уже в день трагедии.

Контрольный облет лайнера должны были провести летчики-испытатели. В их задачу входит оценка состояния SSJ-100, а также установление наличия технических ошибок и неисправностей.

По словам источников, обычный экипаж, в отличие от летчиков-испытателей, эти проблемы не распознал бы вовремя.

В некоторых случаях тестовый полет после техобслуживания совмещают с перегонкой самолета в другой аэропорт.

12 июля лайнер Sukhoi Superjet 100 рухнул в Московской области, когда совершал своей первый полет после ремонта. Его перегоняли с завода Луховиц в аэропорт Внуково. Пассажиров на борту не было, погибли три члена экипажа.