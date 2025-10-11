сегодня в 19:09

Лесь пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота и 100 млн рублей

Руководитель Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле типа микроавтобус. При задержании у чиновника обнаружили наличные средства в размере 100 млн рублей и 12 кг золота, сообщает Mash .

Предварительно установлено, что Лесь переплавил драгоценный металл, придав ему форму железнодорожных костылей — специальных крепежных элементов для соединения рельсов со шпалами.

Кроме того, у задержанного нашли 7 смартфонов iPhone в упаковке, которые он приобрел накануне. Куда именно пытался сбежать Лесь, не раскрывается.

Информация о задержании Леся появилась 11 октября. Чиновника заподозрили в махинациях, связанных с земельными участками стоимостью в общей сложности 2 млрд рублей.

