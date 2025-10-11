Силовики задержали главу Крымского района Кубани Сергея Леся

11 октября стало известно, что силовики задержали руководителя Крымского района в Краснодарском крае Сергея Леся, которого заподозрили в незаконном присвоении земли в общей сложности на 2 млрд рублей, сообщает Mash .

Предварительно установлено, что Лесь и его семья незаконно завладели более чем сотней земельных наделов общей стоимостью 2 млрд рублей.

Около двух недель назад в дом Леся и его сына наведались правоохранительные органы с обыском. По данным СМИ, причиной стали 109 государственных участков земли. Предполагается, что посредством мошеннических действий они были переоформлены на родственников и доверенных лиц Леся, а затем использованы для возведения коммерческих объектов: торговых точек, офисных зданий, заведений общепита.

В октябре прошлого года обыски также прошли у шести сотрудников, в том числе и у самого Леся. В ходе этих мероприятий было обнаружено имущество, оцениваемое в 2 млрд рублей. В феврале 2024 года Евгений Прокопенко, племянник бывшего начальника отдела закупок, раскрыл информацию о коррупционных схемах, связанных с земельными операциями и торговлей, в которых также участвовали люди из близкого окружения Леся. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные специалисты.

Ранее сообщалось, что по подозрению во взяточничестве 11 октября задержали главу Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева. Предполагается, что летом 2024 года он получил в качестве взятки 1 млн рублей.

