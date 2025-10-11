Главу администрации Лужского района Ленобласти Намлиева задержали силовики

Главу Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали правоохранители. Он проходит по делу о взятке, сообщает SHOT .

Правоохранители считают, что Намлиев в августе 2024 года, предположительно, получил от посредника один млн рублей. За эту сумму он якобы должен был заниматься покровительством одной из фирм Санкт-Петербурга при подписании муниципальных контрактов с администрацией района.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В администрации Лужского района и дома у Намлиева организовали обыски.

Ранее сообщалось, что начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему может грозить до 15 лет заключения.

