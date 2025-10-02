сегодня в 14:14

Главу МЧС по КБР Михаила Надежина отправили под арест по делу о взятке

Басманный районный суд столицы отправил в СИЗО начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования. Надежина арестовали на 1 месяц 30 суток. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Главу МЧС по КБР задержали утром 30 сентября по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Надежин за 2 млн рублей подписывал документы о проверке пожарной безопасности без ее проведения.

Ранее силовики нагрянули накануне к заместителю губернатора Вологодской области Дмитрию Родинова. Его подозревают в хищении на предыдущей должности.

