Глава кабардинского МЧС задержан за взятку в 2 млн рублей
Силовики задержали руководителя кабардинского МЧС генерал-майора Михаила Н. по подозрению в коррупции, сообщает Baza.
По данным правоохранителей, офицер получил взятку в 2 млн рублей. В доме генерал-майора проводят обыски сотрудники экономической безопасности МВД РФ.
Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По предварительной информации, генерал получил деньги за решение вопросов с документами по пожарной безопасности.
Других подробностей задержания нет.
