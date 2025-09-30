сегодня в 11:42

Глава кабардинского МЧС задержан за взятку в 2 млн рублей

Силовики задержали руководителя кабардинского МЧС генерал-майора Михаила Н. по подозрению в коррупции, сообщает Baza .

По данным правоохранителей, офицер получил взятку в 2 млн рублей. В доме генерал-майора проводят обыски сотрудники экономической безопасности МВД РФ.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По предварительной информации, генерал получил деньги за решение вопросов с документами по пожарной безопасности.

Других подробностей задержания нет.

