Замгубернатора Вологодской области задержали по подозрению в хищении
Силовики нагрянули накануне к заместителю губернатора Вологодской области Дмитрию Родинова. Его подозревают в хищении на предыдущей должности, сообщает SHOT.
Чиновник ранее был вице-премьером правительства Карелии. Заместителем губернатора Вологодской области он стал в марте этого года.
24 августа полицейские провели обыски в компании «Корпорация развития» в Карели, которая специализируется на привлечении инвестиций. По предварительным данным, хищения проводились через эту организацию, когда Родионов занимал высокую должность в правительстве региона.
Также силовики нагрянули к чиновнику домой в Вологде. Самого его задержали.
