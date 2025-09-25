сегодня в 20:38

Замгубернатора Вологодской области задержали по подозрению в хищении

Силовики нагрянули накануне к заместителю губернатора Вологодской области Дмитрию Родинова. Его подозревают в хищении на предыдущей должности, сообщает SHOT .

Чиновник ранее был вице-премьером правительства Карелии. Заместителем губернатора Вологодской области он стал в марте этого года.

24 августа полицейские провели обыски в компании «Корпорация развития» в Карели, которая специализируется на привлечении инвестиций. По предварительным данным, хищения проводились через эту организацию, когда Родионов занимал высокую должность в правительстве региона.

Также силовики нагрянули к чиновнику домой в Вологде. Самого его задержали.

