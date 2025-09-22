Мэра Владимира обвиняют в огромной взятке за помощь ритуальщикам

Мэру города Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено на основе собранных сотрудниками ФСБ материалами и доказательствами в рамках расследования дела о мошенничестве в области ритуального бизнеса, сообщает « Царьград » со ссылкой на СУ СК России по Владимирской области.

По информации правоохранителей, в декабре 2023 года Наумов, предположительно, договорился с двумя жителями Московской области о помощи при ведении незаконной деятельности во Владимире. За это ему якобы дали взятку в размере минимум 1,1 млн рублей.

По данным силовиков, мэр помог назначению членов организованной преступной группы на руководящие должности во владимирских МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Одного из организаторов незаконного бизнеса назначили замдиректора ЦУГД.

Также Наумов якобы помог принять нормативный акт. Он ограничивал права иных участников ритуального рынка города.

По месту жительства и работы Наумова провели обыски. В ходе них изъяли материальные средства, украшения, дорогую машину и иные ценности. Наумова отправили под стражу.

Люди, которые, предположительно, передали взятку, стали фигурантами уголовного дела о хищении около 5 млн рублей у жителей Владимира. Уголовные дела о получении и даче взятки объединили в одно производство.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.