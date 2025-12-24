Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша в московскую больницу

Накануне беременной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), которая находится под домашним арестом, стало плохо. Ее экстренно доставили в московскую больницу, сообщает SHOT .

Девушка находится на шестом месяце беременности. 23 декабря она почувствовала сильные почечные колики, ноющую боль в пояснице. Ей было трудно дышать.

Блогершу отпустили из-под домашнего ареста, на скорой ее доставили в столичную больницу. Врачам удалось стабилизировать состояние Лерчек. Угрозы для жизни ребенка нет.

Блогерша беременна в четвертый раз — отцом ее будущего ребенка является учитель танцев. Также у Лерчек есть трое детей от бывшего мужа Артема Чекалина.

В конце ноября суд оставил беременную Лерчек под домашним арестом еще на полгода. В отношении девушки и ее экс-супруга возбуждено уголовное дело из-за незаконного перевода валютных средств на зарубежные счета с использованием фальсифицированной документации.

Лерчек ранее рассказала, что из-за домашнего ареста не может подать заявление в ЗАГС, чтобы оформить отношения с новым возлюбленным, пойти на скрининг и пользоваться телефоном.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.