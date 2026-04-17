В Москве и Подмосковье более 700 ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Ветераны Москвы и Московской области получили выплаты в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 768 жителей региона. Самому старшему получателю в этом году исполнилось 111 лет, самому младшему — 84 года, сообщила пресс-служба Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области.

В беззаявительном порядке праздничную выплату направили участникам и инвалидам, которые непосредственно участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.

«Единовременная выплата ко Дню Победы — это один из знаков внимания и благодарности тем, кто героически сражался на фронте и в тылу. С 2019 года по указу Президента выплату ежегодно получают особые категории ветеранов. На сегодняшний день ее перечислили всем ветеранам одновременно с пенсией за апрель — через банк и почту. Для удобства ветеранам и их близким не пришлось обращаться в Отделение с заявлениями, праздничная выплата была назначена автоматически», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.