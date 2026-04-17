Синоптик сообщил о похолодании в Петербурге до +12

Синоптик Леус: в пятницу температура в Петербурге снизится на 5–6 градусов
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что после рекордного тепла в Петербурге ожидается заметное похолодание. В пятницу температура опустится до +12…+14 градусов, сообщает «Бриф24».
По словам синоптика, в городе воздух прогреется до +12…+14 градусов, что на пять–шесть градусов ниже показателей предыдущего дня. В Ленинградской области ожидается до +17 градусов.
Северо-восточный ветер усилится до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 764 миллиметров ртутного столба, что выше климатической нормы.
В субботу осадков не прогнозируется, однако похолодание продолжится. Ночью температура составит +1…+3 градуса, днем — +9…+11 градусов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.