Селюк заявил, что Дзюба может стать ведущим после карьеры

Селюк высоко оценил игровые качества 37-летнего форварда и не исключил, что тот способен продолжить выступления.

«Я очень хорошо отношусь к Дзюбе. Считаю его одним из лучших нападающих России. Он это доказал, побил все рекорды. Если Артем захочет продлить карьеру, может играть дальше. Он ведь забивает больше некоторых нападающих, которых брали за миллионы. Я считаю, что Дзюба ничем не ангажирован, за исключением дружбы со Слуцким. Артем мог бы стать суперкомментатором, вести шоу, как Линекер в Англии. Он футболист с чувством юмора. Думаю, передачи с Дзюбой были бы гораздо интереснее шоу с Черданцевым. К Артему все бы потянулись, он не ангажирован», — сказал Селюк.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел 22 матча, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Контракт нападающего с «Акроном» истекает по окончании сезона.

