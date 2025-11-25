Чувственное фото: беременная Лерчек устроила фотосессию с отцом будущего ребенка

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, опубликовала снимки с фотосессии, показав округлившийся живот и отца будущего ребенка. Девушка сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей, сообщает «112» .

Влюбленные провели фотосессию в домашних условиях. Лерчек, находящаяся на шестом месяце беременности, надела длинное белое платье. Ее новый избранник нарядился в костюм такого же цвета. В одном кадре он приблизился лицом к животу блогерши, а в другом обнял ее, положив руку на живот.

Накануне в Москве прошло очередное судебное заседание по делу блогерши. Лерчек прибыла туда вместе с новым возлюбленным, 37-летним преподавателем танцев Луисом Сквиччиарини. Чекалина рассказала, что из-за домашнего ареста не может подать заявление в ЗАГС, пойти на второй скрининг и пользоваться телефоном.

Несмотря на это, блогерше и ее экс-супругу Артему, в браке с которым она родила троих детей, продлили меру пресечения еще на полгода.

