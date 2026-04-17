Ваня Дмитриенко и его «пенсионный фонд»: как шутка стала скандалом

Что случилось на концерте Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко, молодой и популярный российский певец, оказался в центре скандала после своего последнего концерта в Екатеринбурге. На этом мероприятии он позволил себе шутку, которая вызвала бурю эмоций среди его поклонников. Обращаясь к залу, он назвал часть своих поклонниц «пенсионным фондом», что, по его мнению, должно было быть воспринято как забавное замечание. «Что там за пенсионный фонд стоит? Я видел, как вы танцевали это», — сказал певец, подняв руки вверх и начав ими махать из стороны в сторону, пародируя танец фанаток. Однако для многих слушательниц старше 30 лет это сравнение оказалось оскорбительным.

Как отреагировали поклонники Дмитриенко на его шутку

Шутка быстро разлетелась по интернету, и в социальных сетях начались обсуждения. Некоторые фанаты выразили недовольство, считая, что Дмитриенко зазнался и не уважает свою аудиторию. В комментариях под видео с концерта развернулась настоящая баталия между теми, кто счел выходку артиста оскорбительной, и теми, кто готов защищать молодого певца. Некоторые даже начали говорить о бойкоте его выступлений.

«Как можно так неуважительно относиться к тем, кто тебя любит и поддерживает?»

«Вообще не понимаю прикола у артистов в последнее время унижать своих зрителей»

«Считаю, „пенсионный фонд“ ему волну популярности обеспечил, вправе и отменить»

Однако не все восприняли шутку негативно. Часть фанатов попыталась оправдать артиста, предположив, что он не вкладывал в слова негативного смысла, а просто неудачно пошутил. Они отметили, что фраза была сказана в шутку и только из-за характерного танца руками, и что со сцены людей особо не видно из-за прожекторов.

«Какие все нежные. Тоже была на этом концерте. Фраза была сказана в шутку и только из-за характерного танца руками. Поверьте, со сцены людей особо не видно из-за прожекторов, и этой фразой никак не хотели оскорбить ваш возраст или внешность»

Контекст шутки Дмитриенко про «пенсионный фонд»

Сложность ситуации заключается в том, что такая характеристика фанаток изначально от них и пошла. В 2024 году после смены имиджа и релиза новых песен у Дмитриенко случилась вторая волна славы, и его аудитория расширилась. Новые поклонницы старше 30 лет сами придумали эту шутку, называя себя «Пенсионный фонд имени Вани Дмитриенко». Теперь же, когда артист сам пошутил на эту тему, это было воспринято как хамство.

Отношение Вани Дмитриенко к своей аудитории

Это не первый случай, когда Дмитриенко оказывается в неловком положении из-за общения с поклонниками. Ранее он заявлял, что его основным фанаткам от 16 до 21 года, но позже признал свою ошибку, когда увидел количество комментариев от поклонниц старше 35 лет. Он отметил, что на его концерты приходят не только зумеры, но и их родители, и это смущает его.

«По-настоящему это одновременно и смущает очень, и, конечно, это, наверное, такое внимание, которого я до этого никогда не получал. У меня и правда раньше со взрослыми девушками ничего такого не было. Они относились ко мне как к ребенку просто. А сейчас и правда поменялась призма того, как на меня смотрят. Периодически это, конечно, очень приятно, потому что на концертах реально очень крутые вещи происходят. Все поют, и разные возраста, и все кайфуют», — высказался Дмитриенко на «Шоу Воли».

Почему Дмитриенко вообще стал популярен среди взрослой аудитории

Творчество Вани Дмитриенко нашло отклик у более зрелых слушателей благодаря его харизме и природному магнетизму. Его песни отличаются глубиной и смыслом, что делает их понятными для слушателей любого поколения. Кроме того, в его обновленном творчестве есть элементы, отсылающие к музыке прошлых десятилетий, что ценится взрослой аудиторией и создает эффект ностальгии.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Дмитриенко — будущее отечественной сцены. «Он личность, харизматичный, очень интересный, общительный мальчик. В этом и есть его особый шарм и уникальность. Ванечка — артист, который не прячется за никнеймами и псевдонимами. Он классный парень. Я его знаю еще ребенком, еще малышом. Его открыл продюсер Женя Орлов. И, мне кажется, Ваня Дмитриенко — это следующий, кто закрепится на сцене как большой артист», — считает Пригожин.