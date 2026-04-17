В Петербурге незрячие напишут диктант Брайлем 18 апреля
Акция «Тотальный диктант» для незрячих пройдет в библиотеке «Точки зрения»
В Петербурге 18 апреля пройдет акция «Тотальный диктант», сообщает «Бриф24».
Незрячие участники смогут написать текст шрифтом Брайля на специальной инклюзивной площадке — в библиотеке «Точки зрения».
Всемирная акция «Тотальный диктант» состоится в Петербурге в 23-й раз.
В этом году автором текста стал писатель, лауреат премии «Большая книга» и ректор Литературного института Алексей Варламов.
